، "الشدي" رئيس مكتب إدارة البيانات الوطنية.. سيرة ذاتية ،

محمد بن مسعود - الدمام - خبير في النظم والتطوير التقني

فيما يلي السيرة الذاتية للدكتور طارق بن عبدالله بن عبدالعزيز الشدي الذي صدر أمر ملكي بتعيينه رئيسًا لمكتب إدارة البيانات الوطنية بالمرتبة الممتازة.

- رئيسًا لقسم تطوير النظم بكلية الملك فهد الأمنية 1992م.

- مديرًا لمشروع التطوير التقني في الشؤون الأمنية بوزارة الداخلية (1995- 2001م).

- مستشارًا لمعالي مدير عام المباحث العامة ورئيسًا لفريق التطوير التقني (2007- 2013م).

- مديرًا لأكاديمية نايف للأمن الوطني (كلية نايف حاليًا) 2013- 2014م.

- مديرًا عامًا لمركز المعلومات الوطني (2014 - 2017) ومشرفًا عامًا على أعمال وإدارة المركز (2018 - 2019).

- وكيلًا لرئاسة أمن الدولة للتخطيط والتطوير (2018- حتى تاريخه).

- مستشارًا في العديد من القطاعات الحكومية.إدارة البيانات الوطنية