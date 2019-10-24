- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
فيما يلي السيرة الذاتية للدكتور طارق بن عبدالله بن عبدالعزيز الشدي الذي صدر أمر ملكي بتعيينه رئيسًا لمكتب إدارة البيانات الوطنية بالمرتبة الممتازة.
- رئيسًا لقسم تطوير النظم بكلية الملك فهد الأمنية 1992م.
- مديرًا لمشروع التطوير التقني في الشؤون الأمنية بوزارة الداخلية (1995- 2001م).
- مستشارًا لمعالي مدير عام المباحث العامة ورئيسًا لفريق التطوير التقني (2007- 2013م).
- مديرًا لأكاديمية نايف للأمن الوطني (كلية نايف حاليًا) 2013- 2014م.
- مديرًا عامًا لمركز المعلومات الوطني (2014 - 2017) ومشرفًا عامًا على أعمال وإدارة المركز (2018 - 2019).
- وكيلًا لرئاسة أمن الدولة للتخطيط والتطوير (2018- حتى تاريخه).
- مستشارًا في العديد من القطاعات الحكومية.إدارة البيانات الوطنية
24 أكتوبر 2019 - 25 صفر 1441 09:28 AM
خبير في النظم والتطوير التقني
فيما يلي السيرة الذاتية للدكتور طارق بن عبدالله بن عبدالعزيز الشدي الذي صدر أمر ملكي بتعيينه رئيسًا لمكتب إدارة البيانات الوطنية بالمرتبة الممتازة.
- رئيسًا لقسم تطوير النظم بكلية الملك فهد الأمنية 1992م.
- مديرًا لمشروع التطوير التقني في الشؤون الأمنية بوزارة الداخلية (1995- 2001م).
- مستشارًا لمعالي مدير عام المباحث العامة ورئيسًا لفريق التطوير التقني (2007- 2013م).
- مديرًا لأكاديمية نايف للأمن الوطني (كلية نايف حاليًا) 2013- 2014م.
- مديرًا عامًا لمركز المعلومات الوطني (2014 - 2017) ومشرفًا عامًا على أعمال وإدارة المركز (2018 - 2019).
- وكيلًا لرئاسة أمن الدولة للتخطيط والتطوير (2018- حتى تاريخه).
- مستشارًا في العديد من القطاعات الحكومية.
، "الشدي" رئيس مكتب إدارة البيانات الوطنية.. سيرة ذاتية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الشدي" رئيس مكتب إدارة البيانات الوطنية.. سيرة ذاتية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.