محمد بن مسعود - الدمام - أستاذ في علوم الحاسوب ومدير للبوابة والخدمات الإلكترونية فيما يلي السيرة الذاتية للدكتور عصام بن عبدالله بن خلف الوقيت الذي صدر أمر ملكي بتعيينه مديرًا لمركز المعلومات الوطني بالمرتبة الممتازة. 2011- نوفمبر 2015م: أستاذًا مساعدًا بقسم علوم الحاسب- كلية علوم الحاسب والمعلومات- جامعة الملك سعود. 2011- مارس 2012م: مستشارًا ومشرفًا على البوابة الإلكترونية- عمادة التعاملات الإلكترونية والاتصالات- جامعة الملك سعود. ديسمبر 2012- ديسمبر 2015م: مشرفًا على النظام المالي والإداري (مدار)- جامعة الملك سعود. مارس 2007- نوفمبر 2015م: مديرًا لإدارة البوابة والخدمات الإلكترونية- عمادة التعاملات الإلكترونية والاتصالات- جامعة الملك سعود. يوليو 1999م- أغسطس 2000م: معيدًا بكلية علوم الحاسب والمعلومات- جامعة الملك سعود.مركز المعلومات الوطني 24 أكتوبر 2019 - 25 صفر 1441 09:27 AM أستاذ في علوم الحاسوب ومدير للبوابة والخدمات الإلكترونية Advertisements السيرة الذاتية لـ"الوقيت" مدير مركز المعلومات الوطني الجديد السيرة الذاتية لـ"الوقيت" مدير مركز المعلومات الوطني الجديد فيما يلي السيرة الذاتية للدكتور عصام بن عبدالله بن خلف الوقيت الذي صدر أمر ملكي بتعيينه مديرًا لمركز المعلومات الوطني بالمرتبة الممتازة. 2011- نوفمبر 2015م: أستاذًا مساعدًا بقسم علوم الحاسب- كلية علوم الحاسب والمعلومات- جامعة الملك سعود. 2011- مارس 2012م: مستشارًا ومشرفًا على البوابة الإلكترونية- عمادة التعاملات الإلكترونية والاتصالات- جامعة الملك سعود. ديسمبر 2012- ديسمبر 2015م: مشرفًا على النظام المالي والإداري (مدار)- جامعة الملك سعود. مارس 2007- نوفمبر 2015م: مديرًا لإدارة البوابة والخدمات الإلكترونية- عمادة التعاملات الإلكترونية والاتصالات- جامعة الملك سعود. يوليو 1999م- أغسطس 2000م: معيدًا بكلية علوم الحاسب والمعلومات- جامعة الملك سعود. الكلمات المفتاحية ، السيرة الذاتية لـ"الوقيت" مدير مركز المعلومات الوطني الجديد ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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