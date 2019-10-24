، #بالفيديو.. "العرفج": ليت "الثقافة" تُراعي المثقف فهو "ضحية" ويحتاج التأهيل ،

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أشار عامل المعرفة "أحمد العرفج"، إلى أن المثقف الكلاسيكي "ضحية" ويحتاج إلى التأهيل من قِبَل وزارة الثقافة؛ مؤكدًا أن تفاعل الناس مع موسم الرياض؛ دليلٌ على أن الناس متعطشة ومتلهفة، والترفيه ملأ الدنيا وشغَل الناس.
جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة "أحمد العرفج" الأسبوعية -مساء كل أربعاء- ببرنامج "يا هلا بالعرفج"، على شاشة قناة "روتانا خليجية"، مع الزميل الإعلامي "مفرح الشقيقي".
وبدايةً بارك "العرفج" لنادي الهلال على التأهل، وأكد أنه ليس مستاءً من مستواه؛ لأن ما حدث أمس أفضل من أن يحدث في المباراة النهائية.
فيما أشار إلى أن وزارة الثقافة يجب أن تراعي أدبيات المثقف الكلاسيكي؛ لأنه "ضحية"، ويحتاج إلى التأهيل؛ مضيفًا: "الوزارة يجب أن تستعين بمستشارين يملكون 3 عيون: عين الواقع، عين الثقافة، وعين المستقبل".
كما بيّن "العرفج" أن "منتدى الإعلام السعودي" تكتّلٌ ممتاز للإعلاميين السعوديين؛ مؤكدًا: "أثق في هذا المنتدى وإدارته، حان الوقت لأن تأخذ الرياض مكانها المستحق على خريطة الإعلام العربي". العرفج ياهلا بالعرفج
24 أكتوبر 2019 - 25 صفر 1441 09:05 AM
أكد أن التفاعل مع موسم الرياض دليل على أن الترفيه ملأ الدنيا وشغَل الناس
أشار عامل المعرفة "أحمد العرفج"، إلى أن المثقف الكلاسيكي "ضحية" ويحتاج إلى التأهيل من قِبَل وزارة الثقافة؛ مؤكدًا أن تفاعل الناس مع موسم الرياض؛ دليلٌ على أن الناس متعطشة ومتلهفة، والترفيه ملأ الدنيا وشغَل الناس.
جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة "أحمد العرفج" الأسبوعية -مساء كل أربعاء- ببرنامج "يا هلا بالعرفج"، على شاشة قناة "روتانا خليجية"، مع الزميل الإعلامي "مفرح الشقيقي".
وبدايةً بارك "العرفج" لنادي الهلال على التأهل، وأكد أنه ليس مستاءً من مستواه؛ لأن ما حدث أمس أفضل من أن يحدث في المباراة النهائية.
فيما أشار إلى أن وزارة الثقافة يجب أن تراعي أدبيات المثقف الكلاسيكي؛ لأنه "ضحية"، ويحتاج إلى التأهيل؛ مضيفًا: "الوزارة يجب أن تستعين بمستشارين يملكون 3 عيون: عين الواقع، عين الثقافة، وعين المستقبل".
كما بيّن "العرفج" أن "منتدى الإعلام السعودي" تكتّلٌ ممتاز للإعلاميين السعوديين؛ مؤكدًا: "أثق في هذا المنتدى وإدارته، حان الوقت لأن تأخذ الرياض مكانها المستحق على خريطة الإعلام العربي".
، #بالفيديو.. "العرفج": ليت "الثقافة" تُراعي المثقف فهو "ضحية" ويحتاج التأهيل ،
المصدر : الخليج 365
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