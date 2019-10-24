لقاءات الرئيس عباس في اليابان تتصدر عناوين الصحف الفلسطينية

استهلت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم الخميس عناوينها بخبر هدم منزل عائلة شهيد في مخيم قلنديا إلى جانب لقاءات الرئيس محمود عباس في العاصمة اليابانية طوكيو لبحث مستجدات الساحة الفلسطينية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين.

صحيفة الحياة الجديدة:

الرئيس يؤكد علاقات الصداقة بين فلسطين واليابان وأهمية العمل على تعزيزها وتطويرها

الاحتلال يهدم منزل عائلة الشهيد علي خليفة في مخيم قلنديا والمستوطنون يواصلون حربهم على الزيتون

الرئيس التونسي: فلسطين ستبقى في وجدان التونسيين منقوشة بصدورهم وكل الصفقات لن تمحوها

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للأسير قعدان رغم إضرابه لليوم الـ85

مصرع رضيعة بحادث دهس في ياصيد

ريفلين يكلف غانتس بتشكيل الحكومة الإسرائيلية

تعيين الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزيرا للخارجية في السعودية

دبلوماسي أميركي يدلي بشهادة تعزز شبهات الديمقراطيين ضد ترامب

مصر توافق على دعوة أميركية لاجتماع ثلاثي في واشنطن حول سد النهضة

تحقيقات بريطانية بشأن 39 جثة في شاحنة آتية من بلغاريا

انخفاض على درجات الحرارة والفرصة مهيأة لسقوط أمطار

صحيفة الأيام:

طوكيو: الرئيس يعقد سلسلة اجتماعات مع عدد من المسؤولين وممثلي الهيئات

القدس : الاحتلال يعتقل طفلاً ووالده من العيسوية

مستوطنون يعتدون على قاطفي الزيتون ويسرقون الثمار والمعدات

هدم منزل عائلة شهيد في مخيم قلنديا وإصابات في بيت أمر وبرطعة

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ريفلين يكلّف غانتس تشكيل الحكومة ونتنياهو يتمسك بالشراكة مع كتلة "اليمين"

"هآرتس": جيش الاحتلال يشكو من "الاستسلام" للمستوطنين

كوشنر يزور إسرائيل للقاء غانتس ونتنياهو

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للأسير قعدان رغم إضرابه لليوم 85 على التوالي

الرئيس التونسي قيس سعيّد يتسلّم مهامه: آن الأوان لوضع حد للمظلمة الفلسطينية

سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية جنوب لبنان

آلاف اللبنانيين يفترشون الشوارع لمنع الجيش من فتح الطرق بالقوة

القوات الروسية تنتشر شمال شرقي سورية وترمب يتفاخر بتحقيق "نجاح كبير"

بريطانيا: العثور على 39 جثة في شاحنة قادمة من بلجيكا

صحيفة القدس:

هدم منزل عائلة شهيد في مخيم قلنديا وإصابة شاب قرب حاجز برطعة العسكري

تشييع جثمان الشهيد شاهين في النصيرات

الرئيس التونسي قيس سعيد: الحق الفلسطيني لن يسقط بالتقادم وحان الوقت لرفع الظلم عنه

المتحدثة باسم الحكومة البريطانية لـ"القدس": نلتزم برؤية حل الدولتين والقدس عاصمة "مشتركة"

غانتس يتسلم كتاب التكليف بتشكيل الحكومة، بحسب الوكالة الرسمية.

الطيبي لـ"القدس": عهد نتنياهو انتهى والبديل ليس ملاكًا

الجيش الإسرائيلي يؤكد إسقاط طائرة مسيرة له في جنوب لبنان

القوات الروسية تباشر دورياتها في شمال سوريا وآلاف من القوات السورية ينتشرون بريفي الرقة والحسكة