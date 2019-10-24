السعودية تعتزم إطلاق تأشيرة جديدة للوافدين

قالت مصادر إعلامية سعودية، إن المملكة ستطلق خلال الأيام القادمة، خدمة تأشيرة "مَضيف"، حيث ستتيح للمواطنين السعوديين والمقيمين استضافة أشخاص على كفالتهم لمدة تصل إلى 90 يوما.

وأوضحت المصادر أن المديرية العامة للجوازات ستفعل الخدمة قريبا عبر نظام إبشر الخدماتي، لكنها تتدارس حالياً آلية لإخاله إلى النظام. بحسب "روسيا اليوم".

وتعمل إدارة الجوازات والحج في السعودية على إقرار آلية العمل بالتأشيرة الجديدة، والتي تعد إحدى الخدمات الحديثة التي تعمل وزارة الداخلية على إدراجها عبر الجوازات، حيث ستسمح تأشيرة مضيف للقادم حرية الحركة والسكن سواء في فندق أو شقق سكنية أو داخل مسكن مستضيف.

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وتنص الصيغة الأولية لمشروع التأشيرة الجديدة على أن تكون كلفتها في "السنة الواحدة 500 ريال للشخص الواحد مع إمكانية تكرار الاستقدام 3 مرات في العام، عبر تطبيق إبشر، إذ يمكنه تسجيل كافة البيانات والمعلومات لمستضيف من مختلف الدول".

وستمكن هذه التأشيرة حامليها من التجول في السعودية "بحرية وحضور الفعاليات السياحية، فيما يتوقع أن تسهل للمضيف استضافة من 3 إلى 5 معتمرين، تُصدر لهم تأشيرات للمواطنين على السجل المدني والمقيم على الإقامة، وستكون للمقيم للأقارب من الدرجة الأولى، ويسمح للمواطن باستضافة من يشاء ويتوجب على المستضيف رعايتهم وخدمتهم حتى مغادرتهم".

يذكر أن السعودية كانت قد أتاحت مؤخرا "خدمة التأشيرات السياحية" التي تبلغ رسومها 440 ريالا (118 دولار) وتمنح عبر المنصة الإلكترونية، أو عند الوصول وتكون صالحة لغاية عام واحد من تاريخ الإصدار وتمنح لمن بلغ الـ18 من عمره".