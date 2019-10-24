بالصور: معرض الألعاب بموسم الرياض .. خيال يفوق الوصف

نشر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، مجموعة من الصور عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، لمعرض الألعاب المقرر افتتاحه غدًا الخميس. وعلق آل الشيخ بقوله: “معرض الألعاب غدًا لا يفوتكم صدقوني خيال، لكل الأطفال في الرياض، الوعد المعرض”.

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