ضبطت الجهات الأمنية قائدة مركبة، صد أمر بالقبض عليها، وعليها 20 تعميمًا في قضايا حقوقية. وتفصيلاً، بحسب صحيفة “سبق”، اشتبهت الجهات الأمنية بمركبة، تقودها امرأة على طريق المدينة – مكة المكرمة، وعند الاستفسار برقم الهوية اتضح أن عليها 20 تعميمًا حول قضايا حقوقية. وأضافت المصادر بأنه تم التحفظ على المرأة، وتسليمها إلى شرطة محافظة الجموم لاتخاذ الإجراءات النظامية حيالها، وإكمال اللازم بحكم الاختصاص.

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كانت هذه تفاصيل خبر مكة.. اشتباه يؤدي لضبط قائدة مركبة صدر بحقها 20 تعميمًا بقضايا حقوقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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