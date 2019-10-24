من هو صالح الجاسر؟.. وزير النقل الجديد

أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمرًا ملكيًّا بإعفاء الدكتور نبيل بن محمد العامودي وزير النقل من منصبه، وتعيين المهندس صالح بن ناصر بن العلي الجاسر وزيرًا للنقل.

والمهندس صالح بن ناصر كان يشغل منصب مدير عامّ المؤسسة العامة للخطوط الجوِّية العربية السعودية وعضو مجلس إدارتها خلال الفترة من 2014 - 2019م.

وشغل كذلك منصب الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، من عام 2010-2014 م.

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وخلال الفترة من عام 2003 حتى 2010 عمل المهندس صالح بن ناصر كمدير عام تنفيذي بشركة عبداللطيف جميل لقطاع (لكزس)، ثم لعمليّات (تويوتا).

وفي الفترة من عام 2000 حتى 2003، شغل صالح بن ناصر منصب مدير عامّ الشؤون الإعلامية وبرامج التسويق بشركة الاتصالات السعودية.

وعمل مساعدًا للمدير العامّ بمصانع الجميح للمرطبات، من عام 1995 حتى عام 2000، كما عمل كمدير مشاريع بصندوق التنمية الصناعية بالفترة من 1990 حتى 1995، وعمل أيضًا مشرفًا لخدمات الفروع في بنك الجزيرة من سنة 1983 حتى عام 1989م.