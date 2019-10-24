رياضي / انطلاق بطولة اختراق الضاحية للجامعات السعودية بمدينة السيح غدًا



السيح 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واس

تنطلق بمدينة السيح غدًا، بطولة اختراق الضاحية العاشرة للجامعات

الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.

وأوضح عميد شؤون الطلاب بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز الدكتور ثلاب بن عبدالله الشكرة أن اللجان العاملة بالجامعة أكملت استعداداتها لاستضافة البطولة، التي يشرف على تنظيمها

الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية، بمشاركة 160 طالبًا يمثلون 30 جامعة سعودية، وتقام منافساتها في مقر الجامعة بمدينة السيح.

// انتهى //

07:27ت م

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السيح 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واستنطلق بمدينة السيح غدًا، بطولة اختراق الضاحية العاشرة للجامعات السعودية التي تستضيفها جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج، وذلك برعاية معالي وزير التعليم رئيس مجلس إدارةالاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.وأوضح عميد شؤون الطلاب بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز الدكتور ثلاب بن عبدالله الشكرة أن اللجان العاملة بالجامعة أكملت استعداداتها لاستضافة البطولة، التي يشرف على تنظيمهاالاتحاد الرياضي للجامعات السعودية، بمشاركة 160 طالبًا يمثلون 30 جامعة سعودية، وتقام منافساتها في مقر الجامعة بمدينة السيح.// انتهى //07:27ت م0012

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