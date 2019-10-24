

نيويورك 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واس

أقام معالي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحي المعلمي أمس، مأدبة غداء على شرف القنصل العام للمملكة العربية

حضر الحفل المعد بهذه المناسبة عدد من مندوبين الدول الشقيقة والصديقة الدائمين لدى ‫الأمم المتحدة والقناصل العامين في نيويورك.

// انتهى //

07:24ت م

0011



نيويورك 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واسأقام معالي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحي المعلمي أمس، مأدبة غداء على شرف القنصل العام للمملكة العربية السعودية المعين حديثا في نيويورك حاتم الغامدي.حضر الحفل المعد بهذه المناسبة عدد من مندوبين الدول الشقيقة والصديقة الدائمين لدى ‫الأمم المتحدة والقناصل العامين في نيويورك.// انتهى //07:24ت م0011

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / المعلمي يحتفي بالقنصل العام للمملكة في نيويورك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.