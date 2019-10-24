ثقافي / السفارة السعودية في أستراليا تنظم مهرجان اليوم المفتوح



كانبيرا 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واس

نظمت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا أمس بمقرها في العاصمة كانبيرا برنامج مهرجان ( اليوم المفتوح )، ضمن فعاليات يوم " كانبيرا نافذة إلى العالم " الذي تنظمه حكومة مدينه العاصمة كانبيرا لإبراز ثقافات وحضارات العالم.

وأشاد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا مساعد بن إبراهيم السليم في تصريح لوكالة الأنباء

كما شكر زوار المهرجان أعضاء السفارة والطلبة السعوديين المشاركين على حُسن التنظيم وحفاوة الاستقبال، وأبدوا اعجابهم بالتعرف على الثقافة السعودية ونهضتها المعاصرة والمعلومات العلمية والإحصائية والسياحة والثقافة والفنون بالمملكة بالمملكة وكذلك بالتصميم الهندسي لمبنى السفارة وما يتميز به من هندسة معمارية تراثية سعودية فريدة من نوعها في أستراليا.

شهد المهرجان إقبالاً كبيرًا تجاوز ال 1500 شخص، كما حضره عدد من المسؤولين الأستراليين والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في أستراليا.

// انتهى //

07:11ت م

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كانبيرا 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واسنظمت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا أمس بمقرها في العاصمة كانبيرا برنامج مهرجان ( اليوم المفتوح )، ضمن فعاليات يوم " كانبيرا نافذة إلى العالم " الذي تنظمه حكومة مدينه العاصمة كانبيرا لإبراز ثقافات وحضارات العالم.وأشاد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا مساعد بن إبراهيم السليم في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بالإقبال الكبير الذي شهده المهرجان الذي ضم مواد وأجنحة ومعروضات تراثية وثقافية عن المعلومات العلمية والإحصائية والسياحة والثقافة والفنون بالمملكة فضلاً عن الأكلات الشعبية والترفيه والضيافة وإتاحة الفرصة للزوار من الأستراليين والجنسيات الأخرى للتعرف على التراث والثقافة السعودية ونهضتها التنموية المعاصرة ورؤيتها الاقتصادية الرائدة 2030 .كما شكر زوار المهرجان أعضاء السفارة والطلبة السعوديين المشاركين على حُسن التنظيم وحفاوة الاستقبال، وأبدوا اعجابهم بالتعرف على الثقافة السعودية ونهضتها المعاصرة والمعلومات العلمية والإحصائية والسياحة والثقافة والفنون بالمملكة بالمملكة وكذلك بالتصميم الهندسي لمبنى السفارة وما يتميز به من هندسة معمارية تراثية سعودية فريدة من نوعها في أستراليا.شهد المهرجان إقبالاً كبيرًا تجاوز ال 1500 شخص، كما حضره عدد من المسؤولين الأستراليين والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في أستراليا.// انتهى //07:11ت م0009

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