السعودية | أول تعليق من وزير الخارجية السعودي بعد تعيينه

شكرا لقرائتكم أول تعليق من وزير الخارجية السعودي بعد تعيينه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في أول تعليق له بعد تعيينه وزيراً للخارجية، رفع الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه.

وتمنى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله أن يوفقه الله في بذل المزيد من العطاء لخدمة الدين ثم الملك والوطن، منوهاً برؤى القيادة الطموحة نحو تعزيز العمل الدبلوماسي السعودي في وطن يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030، انطلاقاً من مكانته الرائدة في العالم والمثل والقيم السامية التي يحملها كل فرد من أبنائه وبناته.

وعبر الأمير فيصل عن شكره وتقديره لسلفه وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم العساف، لما بذله من جهود كبيرة خلال عمله في وزارة الخارجية، كما تقدم له بالتهنئة بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه وزيراً للدولة وعضواً بمجلس الوزراء، متمنياً له كل التوفيق والسداد في مهامه.

كما عبر عن فخره بالانتساب للأسرة الدبلوماسية السعودية، وتطلعه لمواصلة العمل مع منسوبي الوزارة في الداخل والخارج على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة وخدمة مصالح الشعب السعودي الكريم.