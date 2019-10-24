«العنزي» يكشف تعنت مدير «لبناني» لشركة كبرى: فصلني بلا سبب!

ناشد موظف يعمل بإحدى شركات المرطبات الكبرى في السعودية، المسؤولين التدخل لإنصافه بعد فصله من عمله، متّهمًا مديره المباشر (من جنسية لبنانية) بالتعسف في قرار الفصل.

وقال الموظف علي صالح العنزي لـ«عاجل»: «إن من قام بفصلي من العمل الذي أعمل به منذ سنوات، مديري المباشر، وهو مقيم من الجنسية اللبنانية».

وذكر أنه تم فصله و40 موظفًا آخرين، وأن سبب فصله يعود إلى أن زوجته تعرضت لمرض طارئ، وكادت أن تتعرض للموت، فقام بأخذها للمستشفى وأُجريت لها عملية جراحية، إلا أنه فوجئ بعد ذلك بفصله.

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وناشد العنزي المسؤولين التدخل لحل أزمته، حيث إنه يعول زوجته وابنتيه وأخواته، رغم أن الراتب لا يتجاوز أربعة آلاف ريال.

ومن جانبها، علمت «عاجل» من مصادرها، أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فتحت تحقيقًا بقضية العنزي، للوقوف على ملابسات الواقعة.

وكان العنزي قد قام بنشر فيديو يعبر فيه عن معاناته من الظلم الذي تعرض له، بعد فصله تعسفيًّا من قبل مديره، لقي تفاعلًا كبيرًا من قبل المغردين.