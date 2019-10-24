حالة الطقس في المملكة العربية السعودية خلال الأيام القادمة

رصد حالة الطقس في السعودية اليوم وخلال الأيام القادمة، حيث تستمر حالة الطقس الغير مستقر، وتعيش المملكة العربية السعودية تحت وطأة تلك الحالة، حيث يتوقع سقوط أمطار تكون رعدية أحياناً على مناطق متفرقة من شمال غرب السعودية، مع نشاط الرياح السطحية، ويتوقع خبراء الطقس استمرار التأثر بتلك الحالة حتى نهاية شهر أكتوبر الحالي.

حالة الطقس في المملكة

تُشير خرائط التنبؤات الجوية بحدوث تعمق للكتلة الباردة نسبياً نحو شمال غرب المملكة خلال الأيام القادمة، يتقابل بتيارات جنوبية إلى جنوبية شرقية دافئة ورطبة، ما يهيئ الفرصة لطقس غير مستقر، مع تكاثف للسحب الرعدية، ويتوقع خبراء الطقس تأثر شمال شرق المملكة نتيجة تحرك تلك الكتلة الباردة باتجاه الشمال الشرقي.

يتوقع حدوث تقلبات جوية خلال الـ 72 الأخيرة، على مناطق من المدينة المنورة وينبع ورابغ، ويزداد احتمال حدوث هذه التقلبات، على سواحل البحر الأحمر، مع سقوط أمطار رعدية، حيث تبدأ السحب الرعدية بالتشكل في منطقة البحر الأحمر، وتندفع هذه السحب شرقاً ليلتي الخميس والجمعة نحو رابغ وينبع، وتكون مصحوبة بتساقط لأمطار متوسطة وخفيفة، وتمتد بعض السحب نحو مناطق من المدينة المنورة.

توقع سقوط أمطار رعدية

تهطل زخات من أمطار رعدية على شمال غرب السعودية في مناطق من المدينة المنورة، الجوف، تبوك، حائل، شمال الرياض، غرب القصيم، وتسقط أمطار رعدية على المرتفعات الجنوبية التي تتركز في مرتفعات جازان وعسير، وتتوفر فرص تهيئ لسقوط أمطار رعدية من الأمطار في أجزاء من الباحة والطائف، وتزداد فرص سقوط الأمطار الرعدية متفاوتة الشدة على مناطق حفر الباطن والخبر والدمام والجبيل، نتيجة تحرك الكتلة الباردة، وتنشط الرياح السطحية مسببةً إثارة الغبار والأتربة في بعض المناطق المتفرقة.

يتوقع خبراء الطقس، إثر متابعة حالة الطقس في المملكة خلال الأيام القادمة حدوث انخفاض درجات الحرارة بمناطق شاسعة من شمال غرب السعودية، ويصبح طقس المملكة معتدلاً إلى لطيفاً نهاراً، مائلاً للبرودة ليلاً، حيث تصل درجة الحرارة الصغرى في بعض الأيام إلى 13 درجة مئوية.