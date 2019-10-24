الأرصاد: أمطار وسحب رعدية على معظم الأنحاء.. غدًا الخميس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، توقعاتها بشأن طقس يوم غد الخميس، مشيرة إلى هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد ممن مستوى الرؤية الأفقية.

وقالت الأرصادـ عبر موقعها الرسمي: نتوقع بمشيئة الله تعالى هطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، حائل)، وكذلك منطقتا تبوك والمدينة المنورة، شاملة الأجزاء الساحلية منها.

وتوقعت الهيئة، استمرار تكون السحب الرعدية، المصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة) فيما لم تستبعد تأثر الأجزاء الساحلية لتلك المناطق، كما توقعت تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من السواحل الشرقية والغربية للمملكة.

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وحول حالة البحر الأحمر، قالت هيئة الأرصاد، إن الرياح السطحية، ستكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي، بسرعة 14-42 كم/ساعة.

وبالنسبة للخليج العربي، قالت الهيئة، إن الرياح السطحية ستكون جنوبية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة، تتحول بعد الظهيرة؛ لتصبح شرقية إلى جنوبية شرقية، مع ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف.

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس: