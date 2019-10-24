«إغاثي الملك سلمان» يواصل جهوده الإنسانية للتخفيف من معاناة الأسر اليمنية

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تقديم مساعداته والتخفيف من معاناة الأسر الأكثر احتياجًا في اليمن.

ووزع المركز، بالتعاون مع «ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية» 243 سلة غذائية في قرى الشباكية والجبارة بمديرية حيران المحاذية لمحافظة صنعاء، استفاد منها 1,215 فردًا. ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني بكل محافظاته دون تمييز.

وتمكن الفريق الطبي التطوعي بالمركز من إجراء عمليتي قلب مفتوح و13 عملية قسطرة؛ ضمن الحملة الطبية التطوعية لجراحة القلب المفتوح والقسطرة للكبار في مدينة المكلا. وتعد هذه الحملة الرابعة في جراحة القلب التي ينفذها المركز في اليمن خلال هذا العام والخامسة في سلسلة الحملات الطبية التطوعية.

ودشن المركز، بالتعاون مع شبكة النماء اليمنية للمنظمات الأهلية، المرحلة الثانية من مشروع توزيع 1,500 طن من التمور في عشر من محافظات الجمهورية اليمنية، منها 18,800 كرتون مخصصة لمحافظة شبوة.

وعبر وكيل محافظة شبوة الدكتور عبدالقوي لمروق، عن سعادته بتدشين هذه الدفعة الجديدة من المساعدات الغذائية التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة لليمن، منوهًا بتدفق وتواصل مساعدات المركز الإغاثية والإنسانية خلال السنوات الماضية من عمر الأزمة الإنسانية بالبلاد، مؤكدًا أهمية هذه المساعدات في التخفيف من معاناة الأسر المحتاجة.