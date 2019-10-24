اجتماعي / وزيرة الشؤون الاجتماعية الموريتانية تلتقي وفدًا من البنك الدولي



نواكشوط 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واس

التقت وزيرة الشؤون الاجتماعية الموريتانية ننه آمو دفا كان، وفدًا من البنك الدولي برئاسة فاروق مولاه بونا الذي يزور موريتانيا حاليًا.

وناقش الجانبان خلال اللقاء سبل وآليات تعزيز التعاون المشترك بين موريتانيا والبنك الدولي، خاصة في قضايا الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة.

// انتهى //

04:30ت م

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