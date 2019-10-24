السعودية اليوم / مصرع ستة عسكريين بوركينيين بهجمات مسلحة



واغادوغو 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واس

لقي ستة عسكريين بوركينيين مصرعهم جراء هجومين مسلحين وسط شمال بوركينا فاسو.

وتشهد بوركينا فاسو في الفترة الأخيرة ارتفاعا في وتيرة أعمال العنف والهجمات المسلحة خلّفت عشرات القتلى والجرحى في صفوف عسكريين ومدنيين.

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04:08ت م

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