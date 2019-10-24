

براغ 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واس

تغلب فريق

ويعد الفوز الثاني تواليا لبرشلونة على غرار

ورفع برشلونة رصيده إلى سبع نقاط منفردا بصدارة المجموعة السادسة .

وفي المجموعة ذاتها رفع انتر رصيده إلى 4 نقاط بالتساوي مع الفريق الألماني .

وكان حامل اللقب ليفربول حقق فوزا كبيرا على مضيفه غنك 4-1 ضمن المجموعة الخامسة، فميا تخطى نابولي الإيطالي ريد بول سالزبورغ بصعوبة 3-2، ورفع نابولي رصيده إلى سبع نقاط في الصدارة أمام ليفربول الثاني بست نقاط.

وخسر أياكس امستردام الهولندي الذي بلغ نصف نهائي الموسم الماضي على أرضه بهدف متأخر أمام ضيفه تشلسي الإنجليزي صفر-1 في المجموعة الثامنة.

وفي المجموعة عينها، أهدر فالنسيا الإسباني فوزا كان في متناوله بعدما عادله مضيفه ليل الفرنسي بهدف لمثله في الوقت بدل الضائع.

//انتهى //

03:13ت م

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براغ 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واستغلب فريق برشلونة الإسباني على مضيفه سلافيا براغ التشيكي بهدفين مقابل هدف اليوم ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم .ويعد الفوز الثاني تواليا لبرشلونة على غرار ليفربول الإنجليزي الذي تخطى مضيفه غنك البلجيكي بسهولة 4-1، فيما حسم انتر الإيطالي قمته مع ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني 2-صفر.ورفع برشلونة رصيده إلى سبع نقاط منفردا بصدارة المجموعة السادسة .وفي المجموعة ذاتها رفع انتر رصيده إلى 4 نقاط بالتساوي مع الفريق الألماني .وكان حامل اللقب ليفربول حقق فوزا كبيرا على مضيفه غنك 4-1 ضمن المجموعة الخامسة، فميا تخطى نابولي الإيطالي ريد بول سالزبورغ بصعوبة 3-2، ورفع نابولي رصيده إلى سبع نقاط في الصدارة أمام ليفربول الثاني بست نقاط.وخسر أياكس امستردام الهولندي الذي بلغ نصف نهائي الموسم الماضي على أرضه بهدف متأخر أمام ضيفه تشلسي الإنجليزي صفر-1 في المجموعة الثامنة.وفي المجموعة عينها، أهدر فالنسيا الإسباني فوزا كان في متناوله بعدما عادله مضيفه ليل الفرنسي بهدف لمثله في الوقت بدل الضائع.//انتهى //03:13ت م0358

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كانت هذه تفاصيل خبر رياضي / دوري أبطال أوروبا: انتصارات لليفربول وبرشلونة وتشلسي ونابولي خارج ملاعبهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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