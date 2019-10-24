السعودية اليوم / السيرة الذاتية للدكتور طارق الشدي الذي صدر اليوم أمر ملكي بتعيينه رئيساً لمكتب إدارة البيانات الوطنية



الرياض 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واس

فيما يلي السيرة الذاتية للدكتور طارق بن عبدالله بن عبدالعزيز الشدي الذي صدر اليوم أمر ملكي بتعيينه رئيساً لمكتب إدارة البيانات الوطنية بالمرتبة الممتازة.

- رئيساً لقسم تطوير النظم بكلية الملك فهد الأمنية 1992 م.

- مديراً لمشروع التطوير التقني في الشؤون الأمنية بوزارة الداخلية ( 1995 - 2001 م ).

- مستشاراً لمعالي مدير عام المباحث العامة ورئيساً لفريق التطوير التقني ( 2007 - 2013 م ).

- مديراً لأكاديمية نايف للأمن الوطني ( كلية نايف حالياً ) 2013 - 2014 م.

- مديراً عاماً لمركز المعلومات الوطني ( 2014 - 2017 ) ومشرفاً عاماً على أعمال وإدارة المركز ( 2018 - 2019 ).

- وكيلاً لرئاسة أمن الدولة للتخطيط والتطوير ( 2018 - حتى تاريخه ).

- مستشاراً في العديد من القطاعات الحكومية.

/ انتهى //

03:08ت م

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