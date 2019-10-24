السعودية اليوم / السيرة الذاتية للدكتور عصام الوقيت الذي صدر الأمر الملكي بتعيينه مديراً لمركز المعلومات الوطني



الرياض 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واس

فيما يلي السيرة الذاتية للدكتور عصام بن عبدالله بن خلف الوقيت الذي صدر اليوم أمر ملكي بتعيينه مديراً لمركز المعلومات الوطني بالمرتبة الممتازة.

2011 - نوفمبر 2015 م أستاذاً مساعداً بقسم علوم الحاسب - كلية علوم الحاسب والمعلومات - جامعة الملك سعود.

2011 - مارس 2012 م مستشاراً ومشرفاً على البوابة الإلكترونية - عمادة التعاملات الإلكترونية والاتصالات - جامعة الملك سعود.

ديسمبر 2012 - ديسمبر 2015 م مشرفاً على النظام المالي والإداري ( مدار ) - جامعة الملك سعود.

مارس 2007 - نوفمبر 2015 م مديراً لإدارة البوابة والخدمات الإلكترونية - عمادة التعاملات الإلكترونية والاتصالات - جامعة الملك سعود.

يوليو 1999 م - أغسطس 2000 م معيداً بكلية علوم الحاسب والمعلومات - جامعة الملك سعود.

// انتهى //

03:08ت م

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