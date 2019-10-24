السعودية اليوم / السيرة الذاتية للأستاذ صالح العثيم الذي صدر اليوم أمر ملكي بتعيينه نائباً لرئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي



الرياض 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واس

فيما يلي السيرة الذاتية للأستاذ صالح بن محمد بن إبراهيم العثيم نائباً لرئيس الهيئة

- مدير الدارة العامة للمعلومات برئاسة أمن الدولة 1435 - 1441هـ.

- مدير إدارة الفضاء الإلكتروني 1431 - 1435هـ.

- مؤسس ومدير مركز تحليل وتوثيق المعلومات 1424 - 1428هـ.

- دراسة ومعالجة قضايا الأمن الفكري 1411 - 1424 هـ.

- مساعد مدير إدارة الشؤون العسكرية في مطار الملك خالد الدولي 1409 - 1411هـ.

- عضو اللجنة العلمية التنفيذية لّلجنة العليا في الديوان الملكي.

- عضو لجنة التنسيق العلمي في الديوان الملكي.

// انتهى //

03:06ت م

0354



الرياض 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واسفيما يلي السيرة الذاتية للأستاذ صالح بن محمد بن إبراهيم العثيم نائباً لرئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالمرتبة الممتازة.- مدير الدارة العامة للمعلومات برئاسة أمن الدولة 1435 - 1441هـ.- مدير إدارة الفضاء الإلكتروني 1431 - 1435هـ.- مؤسس ومدير مركز تحليل وتوثيق المعلومات 1424 - 1428هـ.- دراسة ومعالجة قضايا الأمن الفكري 1411 - 1424 هـ.- مساعد مدير إدارة الشؤون العسكرية في مطار الملك خالد الدولي 1409 - 1411هـ.- عضو اللجنة العلمية التنفيذية لّلجنة العليا في الديوان الملكي.- عضو لجنة التنسيق العلمي في الديوان الملكي.// انتهى //03:06ت م0354

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