

الرياض 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واس

فيما يلي السيرة الذاتية لصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله الذي صدر اليوم أمر ملكي بتعيينه وزيراً للخارجية :

1996 - 1998 م نائبًا لرئيس مجلس إدارة الشركة

2001 - 2013 م ممثلاً لشركة "بوينج" في مجلس إدارة شركة السلام لصناعات الفضاء نائباً لرئيس المجلس ومن ثم رئيساً لمجلس الإدارة.

2003 - 2017م شريكاً مؤسساً ورئيساً لمجلس إدارة شركة شمال للاستثمار.

2017 م مستشارأً بمكتب سمو ولي العهد حتى تعيينه مستشاراً في وزارة الخارجية.

2018 - 2019 م كبير المستشارين بسفارة المملكة في واشنطن.

2019 م حتى تاريخه سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية.

2017 م حتى تاريخه عضواً بمجلس إدارة شركة الصناعات العسكرية السعودية.

2019 م تعيينه وزيراً للخارجية.

// انتهى //

03:03ت م

0352



الرياض 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واسفيما يلي السيرة الذاتية لصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله الذي صدر اليوم أمر ملكي بتعيينه وزيراً للخارجية :1996 - 1998 م نائبًا لرئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للتشغيل والصيانة.2001 - 2013 م ممثلاً لشركة "بوينج" في مجلس إدارة شركة السلام لصناعات الفضاء نائباً لرئيس المجلس ومن ثم رئيساً لمجلس الإدارة.2003 - 2017م شريكاً مؤسساً ورئيساً لمجلس إدارة شركة شمال للاستثمار.2017 م مستشارأً بمكتب سمو ولي العهد حتى تعيينه مستشاراً في وزارة الخارجية.2018 - 2019 م كبير المستشارين بسفارة المملكة في واشنطن.2019 م حتى تاريخه سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية.2017 م حتى تاريخه عضواً بمجلس إدارة شركة الصناعات العسكرية السعودية.2019 م تعيينه وزيراً للخارجية.// انتهى //03:03ت م0352

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / السيرة الذاتية لسمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله الذي صدر الأمر الملكي بتعيينه وزيراً للخارجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.