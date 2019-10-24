السعودية اليوم / الاتحاد الدولي للنقل الجوي وهيئة الطيران المدني في الأردن يوقعان مذكرة تفاهم



عمّان 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واس

وقّع الاتحاد الدولي للنقل الجوي وهيئة تنظيم الطيران المدني في الأردن اليوم، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون على مستوى سلامة الطيران بالأردن، ولاتخاذ خطوة نحو اعتماد مجموعة موحدة من معايير التدقيق الدولية في منطقة الشرق الأوسط.

وبموجب المذكرة ، ستعتمد هيئة تنظيم الطيران المدني في الأردن برنامج " تدقيق السلامة التشغيلية" IOSA التابع للاتحاد الدولي للنقل الجوي ، كإحدى مؤشرات الامتثال لتعليمات الطيران المدني بهدف تعزيز الرقابة على السلامة.

يذكر أن الاتحاد الدولي للنقل الجوي يمثل ما يصل إلى 290 شركة طيران تشغل نحو 82 % من الحركة الجوية العالمية.

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