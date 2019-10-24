شكرا لقرائتكم خبر عن أول «بروف برمجيات» يرأس «الذكاء الاصطناعي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

تشرب بالخبرة في مجال هندسة البرمجيات، ونال لقب أول «بروف» سعودي في هذا المجال، ليحصل على الثقة الملكية بتعيينه مديراً لمركز المعلومات الوطني.

البروفيسور عبدالله بن شرف بن جمعان الغامدي، حصل على درجة الدكتوراه 1997 بامتياز في مجال هندسة البرمجيات من جامعة شفيلد بالمملكة المتحدة، وشهادة دراسات ما بعد الدكتوراه في 2004 من جامعة أوتاوا بكندا، كما عمل أستاذاً زائراً في هندسة برمجيات القيادة والسيطرة بجامعة جورج ميسون بالولايات المتحدة 2011، وحصل في نفس العام على درجة الأستاذية كأول سعودي يحقق ذلك في مجال هندسة البرمجيات.

وبعد نيله أرفع الشهادات أسس الغامدي قسم هندسة البرمجيات بجامعة الملك سعود، كأول قسم هندسي بالمملكة يضم طلابا وطالبات لمرحلتي البكالوريوس والماجستير، ورأس القسم منذ إنشائه إلى 2015، كما أسس مركز القيادة والسيطرة للأنظمة المتقدمة 2010 (مركز «ذكاء» حالياً) كثاني مركز متخصص عالمياً ليصبح بوابة لنقل التقنية وتوطينها في مجال الأنظمة الحاسوبية المعقدة والذكاء الاصطناعي وذكاء الأعمال والبيانات الضخمة والروبوتية والواقع الافتراضي والمعزز وتقديم الدراسات والبحوث والاستشارات للجهات العسكرية والصناعية والمدنية في هذا المجال.

ويدخل الغامدي لمركز المعلومات الوطني، مديراً يحمل أفكاراً نشرها في أكثر من 100 بحث علمي محكم في المجالات العلمية والمؤتمرات العالمية وتأليف عدد من الكتب وتسجيل عدد من براءات الاختراع، فيما يمتلك خبرة أكاديمية وتطبيقية واسعة في مجال هندسة البرمجيات وأمن المعلومات، يرى المراقبون أنها ستقوده للنجاح في مهمته الجديدة.