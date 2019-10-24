شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء» تعلق تسجيل خطوط إنتاج مصنع أدوية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)علَّقت الهيئة العامة للغذاء والدواء تسجيل جميع خطوط الإنتاج بمصنع الشركة الدولية للصناعات الدوائية (Pharma International Company)، وتعليق جميع مستحضرات الشركة المسجلة لديها، بعد زيارة تفتيشية رصدت خلالها مخالفات عدة.
كما قررت الهيئة سحب بعض المستحضرات التي تنتجها الشركة من الأسواق لقيامها بعمل عدد من التغييرات في طريقة تصنيع المستحضرات دون الرجوع للهيئة لأخذ الموافقة.
ودعت «الغذاء والدواء» في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني (www.sfda.gov.sa) مستهلكي تلك الأدوية إلى عدم إيقاف تناولها إلا بعد مراجعة الطبيب، مشيرة إلى وجود بدائل مسجلة لتلك الأدوية.
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