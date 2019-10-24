شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد تنظيمات مراكز ضيافة الأطفال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

دشن وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أمس (الأربعاء)، خدمة تقديم طلب الحصول على ترخيص افتتاح مراكز لضيافة الأطفال المستقلة والمراكز في مقرات العمل، بعد اعتماده الضوابط التنظيمية للمراكز بصيغتها المعدلة، والتي تهدف إلى تنظيم العمل في المراكز بتقديم أنشطة ترفيهية وتربوية هادفة للأطفال، وتفعيل دور المرأة في المجتمع، وزيادة فرص عملها في مجال رعاية الطفولة والعناية بها.

وقال المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، إن تدشين خدمة تقديم الطلب للحصول على الترخيص إلكترونياً، يأتي ضمن خطة الوزارة في تسهيل وحوكمة إجراءاتها إلكترونياً، دون الحاجة لمراجعة الوزارة أو فروعها.

وأوضح أنه لا يجوز افتتاح المركز أو تشغيله أو الإعلان عنه قبل الحصول على الترخيص من الوزارة، مبيناً أن مدة الترخيص هي أربع سنوات من تاريخ إصداره.