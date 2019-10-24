شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير مكة يتسلم التقرير السنوي لأعمال «العمليات الأمنية الموحدة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

تسلَّم نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، التقرير السنوي لأعمال مركز العمليات الأمنية الموحدة بالمنطقة.

واستمع الأمير بدر بن سلطان خلال استقباله في مقر الإمارة بجدة مدير مركز العمليات العقيد علي الغامدي، إلى نبذة موجزة عن محتوى التقرير الذي تضمن حجم خدمات المركز، ما يُعد محصلة لمجموع الأحوال الأمنية لمختلف القضايا بالمنطقة، كما تمت مراعاة توزيع القضايا في مختلف المحافظات، إلى جانب تسليط الضوء على الأحياء في قالب بياني وخرائط جغرافية.

من جهة أخرى، استقبل نائب أمير منطقة مكة، مدير عام التعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي، يرافقه طلاب مدارس قرطبة الحاصلون على المركز الأول على مستوى المملكة في الأولمبياد العالمي للروبوت.

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وهنأ الأمير بدر بن سلطان، الطلاب الفائزين: عبدالإله عبدالله باحمدين، ومحمد فوزي الظاهري، وناصر فواز الشيخ، ومحمد تركي الرقاص، سائلاً الله لهم التوفيق في مشاركتهم العالمية القادمة التي ستقام في المجر الشهر القادم.

بدورهم شكر الطلاب الفائزون نائب أمير منطقة مكة المكرمة، مؤكدين حرصهم على نيل المراكز المتقدمة في المحافل العالمية.

وتنظم المسابقة أعلى منظمة عالمية لمشاريع الروبوت في العالم، ويمثلها 45 ألف فريق من مختلف دول العالم، وقد حققت مدارس قرطبة بجدة القسم الثانوي المركز الأول على مستوى المملكة في الفئة المفتوحة، وهي عبارة عن مشاريع المدن الذكية، ووضع تصورات حول المدن الذكية في المستقبل.