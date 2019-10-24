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النائب العام يبحث الجوانب العدلية مع كوريا الجنوبية

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

بدأ النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أمس زيارة رسمية لكوريا الجنوبية يلتقي خلالها نظيره الكوري الجنوبي يون سوك يول، وعددا من المسؤولين لبحث العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين الصديقين لاسيما في ما يخص الجوانب النيابية والعدلية.

وتتضمن مباحثات الجانبين التشاور والتنسيق في حدود اختصاصاتهما، إضافة لتبادل المعلومات حول القوانين والأنظمة السائدة في البلدين.

وتأتي زيارة النائب العام في إطار التطور المطرد في علاقات المملكة وكوريا الجنوبية، وما شهدته خلال العامين الماضيين من تقدم على مختلف الأصعدة، بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومتابعة ولي عهده الأمين، الأمر الذي أحدث نقلة نوعية في العلاقات الثنائية وتعزيز الصلة بين البلدين الصديقين.


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