الجبير يستعرض أوجه التعاون مع وفد مركز الحوار الإنساني

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض أمس (الأربعاء)، وفداً من مركز الحوار الإنساني الذي يزور المملكة حالياً، برئاسة السيد رومين غراندجين.
وجرى خلال اللقاء، استعراض أوجه التعاون بين المملكة ومركز الحوار الإنساني، وحرص المملكة لكل ما من شأنه تعزيز ثقافة السلام والتسامح والحوار.
حضر اللقاء، وكيل الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة الدكتور سعود كاتب، ومدير عام معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية الدكتور عبدالله بن حمد السلامة.
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