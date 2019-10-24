شكرا لقرائتكم خبر عن الربيعة لنواب إيطاليين: السعودية حريصة على حقوق الإنسان وتمكين المرأة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - مريم الصغير (الرياض)

أكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، حرص المملكة في المحافظة على حقوق الإنسان وتمكين المرأة وإيجاد الفرص للشباب ضمن رؤية المملكة 2030.

وشدد لدى لقائه أمس (الأربعاء) في روما بإيطاليا رئيسة لجنة الشؤون الخارجية لدى مجلس النواب الإيطالي مارتا غراندي، ورئيسة لجنة حقوق الإنسان في المجلس إيولاندا دي ستاسيو، على سعي المملكة الدائم للحل السياسي في اليمن المرتكز على المرجعيات الثلاث والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216، مؤكدا حرص المملكة على مصلحة الشعب اليمني وأمنه واستقراره.

وقدم الربيعة نبذة عن جهود المملكة ممثلة بالمركز في الميدان الإنساني وخصوصا في اليمن، مبينا التحديات التي تواجه عمل المركز في اليمن نتيجة الانتهاكات الحوثية المستمرة وما بذله المركز من أعمال للحد منها وتلافيها.