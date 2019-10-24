شكرا لقرائتكم خبر عن متخصصون: الاكتئاب النفسي سبب رئيسي للتفكير بالانتحار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وداد الروقي (الطائف)

هل يؤدي الاكتئاب إلى الانتحار؟.. سؤال أجاب عنه بعض المتخصصين، وفيما أوضحت مساعد مدير الشؤون الصحية للخدمات العلاجية بالطائف الدكتورة لمياء الزبيدي أن البعض يقلل من المرض النفسي ولا يلقي له اهتماما وهو ما يجعل المريض يلجأ إلى الانتحار، فإن الأخصائي الاجتماعي والنفسي الدكتور خالد بركات أكد أن الاكتئاب السبب الرئيسي للتفكير بالانتحار، مشيرا إلى أن الاكتئاب من أكثر الأمراض انتشارا ويصيب الكبار والصغار والرجال والنساء، وأوضح أن أهم جانبين لمواجهته هو التدخل المبكر وعلاجه قبل أن يشتد، وقد يفقد الشخص أسرته أو دخله ويصعب بعد ذلك تخفيف المعاناة عنه.

من جانب آخر، يزور عيادات مستشفى الصحة النفسية بالطائف ما بين 900 إلى 1000 حالة شهرياً، جاء ذلك في إحصائية بمعرض تعزيز الصحة النفسية والوقاية من الانتحار المتزامن مع اليوم العالمي للصحة النفسية 2019.

من جانبه، كشف مدير المستشفى الدكتور فهد الغامدي لـ«الخليج 365»، عقب تدشين المعرض، أن تلك المعارض تهدف لرفع مستوى متلقي الخدمة وتعليم الأساسيات التي ترفع من معنوياتهم، موضحاً أن المستشفى بدأ بفتح عيادات في المراكز الصحية لتغيير الفكر لدى مرضى الاكتئاب من أنه غير مرغوب فيه إلى أنه قادر على العودة للمجتمع والتعايش معه بأفضل حال.