شكرا لقرائتكم خبر عن "الخليج 365" تكشف تفاصيل قضية وافد «السل الرئوي» بالطائف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالكريم الذيابي (الطائف)

علمت "الخليج 365" أن صحة الطائف حسمت أخيرا قضية وافد مصاب بمرض الدرن «السل» بعد أكثر من عامين على بدء سجال طبي بين جهات عدة لإثبات إصابته بالمرض من عدمه.

وأيدت إدارة مكافحة الدرن بمجمع الملك فيصل بالطائف مطلع الأسبوع الماضي في خطاب (اطلعت عليه "الخليج 365") تشخيص الطبيب المعالج قبل أكثر من عامين، مؤكدة إصابة الوافد بمرض الدرن، مع توصية بسرعة مخاطبة الجوازات لاستدعاء كفيل الوافد «المصاب»، وسحب إقامته وترحيله خارج البلاد.

يذكر أن مدينة الملك عبدالله الطبية في مكة المكرمة أكدت في منتصف شعبان ١٤٣٩ إصابة الوافد بالدرن، وأوصت في حينه بعدم إصدار إقامة نظامية له، وترحيله لاحتمال انتقال المرض وتفشيه.

ونشرت "الخليج 365" قبل 3 أسابيع وجود معاملة لزوج إحدى السيّدات التي توفيت بعد إجراء عملية تكميم مخالفة بأحد المستشفيات الخاصة بالمحافظة قبل عامين، ولم تخرج نتائجها حتى الآن.