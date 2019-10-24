ينبع: وفاة مسنة غرقاً في خزان مياه

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جدة - خالد شويل - أحمد الأنصاري (ينبع) توفيت مواطنة في العقد الـ6 بعدما تعرضت للغرق في خزان أرضي في قرية الريان بمركز ينبع النخل. وباشرت الفرق الأمنية الموقع، وانتشل الدفاع المدني الجثة. توفيت مواطنة في العقد الـ6 بعدما تعرضت للغرق في خزان أرضي في قرية الريان بمركز ينبع النخل. وباشرت الفرق الأمنية الموقع، وانتشل الدفاع المدني الجثة. وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العميد خالد الجهني أن مركز العمليات تلقى بلاغا عن سقوط مواطنة داخل خزان أرضي في قرية الريان بمركز ينبع النخل، التابع لمحافظة ينبع، وتم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع، وعند الوصول اتضح أن المرأة سقطت في خزان ماء أرضي بعمق مترين، ما أدى إلى وفاتها.



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