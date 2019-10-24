السعودية | “بوليفارد الرياض” يواصل فعالياته وسط إقبال كبير

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “بوليفارد الرياض” يواصل فعالياته وسط إقبال كبير والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 2:54 صباحًا, 24 أكتوبر 2019 م المناطق - الرياض واصلت منطقة بوليفارد الرياض، أنشطتها المتميزة ضمن فعاليات “موسم الرياض” الذي أنطلق بداية أكتوبر الحالي، وسط إقبال كبير.

وتعد منطقة “بوليفارد الرياض” إحدى الوجهات المتميزة التي تستقبل الزوار طوال فعاليات الموسم، إذ تحتضن مطاعم عالمية وعربية، استقطبت خصيصاً للمشاركة في “موسم الرياض”.

يذكر أن منطقة “بوليفارد الرياض” تمتد على مساحة تبرو عن 400 ألف متر مربع.

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