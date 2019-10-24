عرض مسرحية مسرح مصر بموسم الرياض

2019-10-24

متابعات الخليج 365 - واس

عُقِد المؤتمر الصحفي الخاص بمسرحية “مسرح مصر” من بطولة الفنان أشرف عبدالباقي ونخبة من نجوم المسرح المصري، والتي سيتم عرضها من 24 وحتى 26 أكتوبر على مسرح “بكر الشدي” في منطقة “الرياض بوليفارد” ضمن فعاليات #موسم_الرياض.

وتُعَد مسرحية “مسرح مصر” والتي انطلقت عام 2014م، نوعاً جديداً من المسرحيات التي تتكون من حلقات، وكل حلقة لها اسم ومحتوى مختلف عن المسرحية التي تسبقها.

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ويأتي استمرار “مسرح مصر” طوال هذه السنوات بسبب النجاحات الكبيرة التي حققها ومطالبة الجماهير باستمراره.

ويبرز اسم الفنان المصري أشرف عبدالباقي في كل عروض “مسرح مصر”، الذي صرح في المؤتمر الصحفي، أن “انتقال العرض إلى الرياض هو تحدٍ كبير للفرقة ونجومها، لكننا واثقون من كسب رضا الجماهير وزوار #موسم_الرياض”.

ويتشارك نجومية مسرحية “مسرح مصر” مع الفنان أشرف عبدالباقي، كل من: علي ربيع، ومصطفى خاطر، وحمد الميرغني، ومحمد أنور، ودينا محسن، وكريم عفيفي، وهي من تأليف وإخراج نادر صلاح الدين.

ويشهد “موسم الرياض” الذي انطلقت فعالياته يوم الجمعة الماضي 11 أكتوبر، ويستمر حتى منتصف ديسمبر 2019م، عدداً من المسرحيات التي يقدمها نجوم المسرح السعودي والخليجي والعربي على عدة مسارح .