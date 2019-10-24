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موسم الرياض يعدل سعر تذكرة دخول البوليفارد
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن موسم الرياض، قبل قليل، تعديل سعر تذكرة دخول البوليفارد؛ نظرًا للإقبال الكبير من الزوار.
وقال موسم الرياض في تغريدة عبر “تويتر”: “نظرًا للإقبال الكبير من الزوار على الرياض بوليفارد، وعشان نضمن تجربة رائعة للجميع، عدلنا سعر التذكرة إلى 100 ريال لكل الأيام، مع العلم إنك تقدر تستخدمها في مشترياتك من المطاعم والمقاهي المطلة على النافورة”.
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