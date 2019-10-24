الجبير: فيصل بن فرحان نموذج مشرف للدبلوماسية السعودية

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) هنأ وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بالثقة الملكية بتعيينه وزيرا للخارجية. وقال الجبير: «الأمير فيصل بن فرحان نموذج مشرف للدبلوماسية السعودية». ورفع الجبير الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على دعمها واهتمامها الكبيرين بالأسرة الدبلوماسية السعودية.

هنأ وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بالثقة الملكية بتعيينه وزيرا للخارجية. وقال الجبير: «الأمير فيصل بن فرحان نموذج مشرف للدبلوماسية السعودية». ورفع الجبير الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على دعمها واهتمامها الكبيرين بالأسرة الدبلوماسية السعودية.

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