شكرا لقرائتكم خبر عن آل الشيخ يوجه بدراسة ظروف «معلمة الطائف» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله غرمان (جدة) أكدت المتحدثة باسم التعليم العام ابتسام الشهري، صدور توجيهات وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بالتفاعل مع حالة إحدى المعلمات ومراجعة انطباق معايير الظروف الخاصة عليها بشكلٍ عاجل، تقديراً لظروفها الصحية. وكان زوج المعلمة قد ذكر أن زوجته التي تعمل في الطائف مريضة وحالتها تستدعي نقلها إلى الرياض لمراجعة المستشفى المتخصص الذي يتابع حالتها، لافتاً إلى أن كثرة مراجعاتها للرياض تسببت في سوء حالتها الصحية وانخفاض تقديرها الوظيفي.

أكدت المتحدثة باسم التعليم العام ابتسام الشهري، صدور توجيهات وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بالتفاعل مع حالة إحدى المعلمات ومراجعة انطباق معايير الظروف الخاصة عليها بشكلٍ عاجل، تقديراً لظروفها الصحية. وكان زوج المعلمة قد ذكر أن زوجته التي تعمل في الطائف مريضة وحالتها تستدعي نقلها إلى الرياض لمراجعة المستشفى المتخصص الذي يتابع حالتها، لافتاً إلى أن كثرة مراجعاتها للرياض تسببت في سوء حالتها الصحية وانخفاض تقديرها الوظيفي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر آل الشيخ يوجه بدراسة ظروف «معلمة الطائف» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.