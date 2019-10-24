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"آل جابر" يلتقي مبعوث السويد باليمن ويناقش معه مستجدات الأوضاع

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محمد بن مسعود - الدمام - بحثا المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسُبل تعزيز العلاقات الثنائية

التقى محمد بن سعيد آل جابر، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، في الرياض، أمس الأربعاء مبعوث مملكة السويد للأزمة في اليمن السفير "بيتر سمينبي".

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.. كما جرى بحث مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية في ضوء الأحداث والتطورات الأخيرة.اليمن السفارة وزارة الخارجية سفير السعودية لدى اليمن محمد آل جابر

"آل جابر" يلتقي مبعوث السويد باليمن ويناقش معه مستجدات الأوضاع

وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-10-24

التقى محمد بن سعيد آل جابر، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، في الرياض، أمس الأربعاء مبعوث مملكة السويد للأزمة في اليمن السفير "بيتر سمينبي".

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.. كما جرى بحث مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية في ضوء الأحداث والتطورات الأخيرة.

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24 أكتوبر 2019 - 25 صفر 1441

12:58 AM

بحثا المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسُبل تعزيز العلاقات الثنائية

التقى محمد بن سعيد آل جابر، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، في الرياض، أمس الأربعاء مبعوث مملكة السويد للأزمة في اليمن السفير "بيتر سمينبي".

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.. كما جرى بحث مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية في ضوء الأحداث والتطورات الأخيرة.

، "آل جابر" يلتقي مبعوث السويد باليمن ويناقش معه مستجدات الأوضاع ،
المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه اليمن

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