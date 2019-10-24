- 1/3
- 2/3
- 3/3
التقى محمد بن سعيد آل جابر، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، في الرياض، أمس الأربعاء مبعوث مملكة السويد للأزمة في اليمن السفير "بيتر سمينبي".
وجرى خلال اللقاء بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.. كما جرى بحث مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية في ضوء الأحداث والتطورات الأخيرة.اليمن السفارة السعودية وزارة الخارجية سفير السعودية لدى اليمن محمد آل جابر
"آل جابر" يلتقي مبعوث السويد باليمن ويناقش معه مستجدات الأوضاعوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-10-24
التقى محمد بن سعيد آل جابر، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، في الرياض، أمس الأربعاء مبعوث مملكة السويد للأزمة في اليمن السفير "بيتر سمينبي".
وجرى خلال اللقاء بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.. كما جرى بحث مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية في ضوء الأحداث والتطورات الأخيرة.
24 أكتوبر 2019 - 25 صفر 1441
12:58 AM
بحثا المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسُبل تعزيز العلاقات الثنائية
التقى محمد بن سعيد آل جابر، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، في الرياض، أمس الأربعاء مبعوث مملكة السويد للأزمة في اليمن السفير "بيتر سمينبي".
وجرى خلال اللقاء بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.. كما جرى بحث مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية في ضوء الأحداث والتطورات الأخيرة.
، "آل جابر" يلتقي مبعوث السويد باليمن ويناقش معه مستجدات الأوضاع ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
كانت هذه تفاصيل خبر "آل جابر" يلتقي مبعوث السويد باليمن ويناقش معه مستجدات الأوضاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.