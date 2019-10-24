، سكان الخرمة يطالبون بإعادة فتح "تقاطع الدلة" وتفعيل الإشارات الضوئية ،

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طلب عددٌ من سكان محافظة الخرمة من المجلس المحلي بالمحافظة والذي يجتمع صباح اليوم الخميس، بضرورة مناقشة إغلاق تقاطع "إشارة الدلة" بطريق الملك فهد، وسرعة إزالة الحواجز الخراسانية بالطريق، وتشغيل الإشارات الضوئية للمرور.
وقال لـ"الخليج 365" المواطن حماد السبيعي: إغلاق تقاطع طريق الملك فهد بالحواجز الخراسانية والذي يعد من أهم الشوارع الحيوية بالخرمة أربك الحركة المرورية وأدى إلى ازدحام السيارات لتتحول إلى تقاطعات خطيرة، وقعت فيها بعض الحوادث المرورية.
كما تساءل محمد الشريف وسعد السبيعي؛ بقولهما: لماذا يتم الاعتماد على الحواجز الخراسانية التي تؤثر على مصالح الناس التجارية وكذلك تشويه المنظر العام بالشوارع، ولا يتم العمل على تشغيل الإشارات الضوئية للمرور مع وجود للدوريات الأمنية والمرور وقت الذهاب والخروج من المدارس.
ويُعقد صباح اليوم الخميس وبمقر المحافظة، أعضاء المجلس المحلي بالمحافظة اجتماعًا برئاسة محافظ الخرمة شاكر بن خالد الشريف، ويتم مناقشة المشروعات المتعثرة والعمل على افتتاح فروع نسائية بالبنوك وافتتاح مصرف للحوالات المالية الخارجية وتشكيل لجان المجلس المحلي.
سكان الخرمة يطالبون بإعادة فتح "تقاطع الدلة" وتفعيل الإشارات الضوئيةمحمد الزامل الخليج 365 2019-10-24
طلب عددٌ من سكان محافظة الخرمة من المجلس المحلي بالمحافظة والذي يجتمع صباح اليوم الخميس، بضرورة مناقشة إغلاق تقاطع "إشارة الدلة" بطريق الملك فهد، وسرعة إزالة الحواجز الخراسانية بالطريق، وتشغيل الإشارات الضوئية للمرور.
وقال لـ"الخليج 365" المواطن حماد السبيعي: إغلاق تقاطع طريق الملك فهد بالحواجز الخراسانية والذي يعد من أهم الشوارع الحيوية بالخرمة أربك الحركة المرورية وأدى إلى ازدحام السيارات لتتحول إلى تقاطعات خطيرة، وقعت فيها بعض الحوادث المرورية.
كما تساءل محمد الشريف وسعد السبيعي؛ بقولهما: لماذا يتم الاعتماد على الحواجز الخراسانية التي تؤثر على مصالح الناس التجارية وكذلك تشويه المنظر العام بالشوارع، ولا يتم العمل على تشغيل الإشارات الضوئية للمرور مع وجود للدوريات الأمنية والمرور وقت الذهاب والخروج من المدارس.
ويُعقد صباح اليوم الخميس وبمقر المحافظة، أعضاء المجلس المحلي بالمحافظة اجتماعًا برئاسة محافظ الخرمة شاكر بن خالد الشريف، ويتم مناقشة المشروعات المتعثرة والعمل على افتتاح فروع نسائية بالبنوك وافتتاح مصرف للحوالات المالية الخارجية وتشكيل لجان المجلس المحلي.
24 أكتوبر 2019 - 25 صفر 1441
12:40 AM
بعد إغلاق بعض الشوارع بالحواجز الخرسانية .. وتشويه المنظر العام
طلب عددٌ من سكان محافظة الخرمة من المجلس المحلي بالمحافظة والذي يجتمع صباح اليوم الخميس، بضرورة مناقشة إغلاق تقاطع "إشارة الدلة" بطريق الملك فهد، وسرعة إزالة الحواجز الخراسانية بالطريق، وتشغيل الإشارات الضوئية للمرور.
وقال لـ"الخليج 365" المواطن حماد السبيعي: إغلاق تقاطع طريق الملك فهد بالحواجز الخراسانية والذي يعد من أهم الشوارع الحيوية بالخرمة أربك الحركة المرورية وأدى إلى ازدحام السيارات لتتحول إلى تقاطعات خطيرة، وقعت فيها بعض الحوادث المرورية.
كما تساءل محمد الشريف وسعد السبيعي؛ بقولهما: لماذا يتم الاعتماد على الحواجز الخراسانية التي تؤثر على مصالح الناس التجارية وكذلك تشويه المنظر العام بالشوارع، ولا يتم العمل على تشغيل الإشارات الضوئية للمرور مع وجود للدوريات الأمنية والمرور وقت الذهاب والخروج من المدارس.
ويُعقد صباح اليوم الخميس وبمقر المحافظة، أعضاء المجلس المحلي بالمحافظة اجتماعًا برئاسة محافظ الخرمة شاكر بن خالد الشريف، ويتم مناقشة المشروعات المتعثرة والعمل على افتتاح فروع نسائية بالبنوك وافتتاح مصرف للحوالات المالية الخارجية وتشكيل لجان المجلس المحلي.
، سكان الخرمة يطالبون بإعادة فتح "تقاطع الدلة" وتفعيل الإشارات الضوئية ،
المصدر : الخليج 365
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