، وسط مطاردة "الفرسان".. الهلال يتمسك بالصدارة .. والأهلي والنصر ينتفضان ،

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واصل الهلال تمسكه بصدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، وسط ملاحقة قوية من فرسان مكة (الوحدة) وتعديل مسار بالنسبة للأهلي والفيصلي.
"الخليج 365" تسلط الضوء على أبرز أحداث الدوري في ختام الجولة السابعة.
صدارة هلالية ..انتفاضة وحداوية
حقق الهلال فوزًا ثمينًا في هذه الجولة على نظيره ضمك أبقى الفريق في الصدارة (19 نقطة) بل أسهم الفوز ذلك في رفع الرتم للفريق (معنويًا) قبل مواجهة السد القطري في دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا، حيث بلغ ممثل السعودية إلى النهائي الآسيوي.
في الجانب الآخر يعيش فرسان مكة (الوحدة) حالة من النشوة والانتصارات المتتالية وضعتهم في الوصافة (15 نقطة) بل وعجلت برحيل المدير الفني للاتحاد التشيلي "سييرا".
حضور أهلاوي فيصلاوي
يتنافس الثنائي (الأهلي والفيصلي) لخطف المركز الثالث، والزحف قدمًا نحو المقدمة حيث يكمل كل منهما (14 نقطة) الثالث والرابع (تتابعا) .
وجاء الشباب خامسًا والنصر سادسًا.
الفتح يتذوق طعم الفرح
أخيرًا وبعد مرور 6 جولات، تذوق الفتح طعم الفرح وحقق أول انتصار له في الدوري على حساب جاره العدالة، لكن ذلك لا يضيف شيئًا للفريق حيث ما زال يقبع في المركز 15 برصيد 4 نقاط ومثلها لمتذيل الترتيب ضمك.
إدواردو في صدارة الهدافين
انفرد البرازيلي لاعب الهلال "إدواردو" بصدارة هدافي الدوري حتى نهاية الجولة السابعة برصيد 6 أهداف، وجاء برصيد 5 أهداف كل من ( كاروليس من العدالة، قوميز من الهلال، السومة من الأهلي وروماريو من الاتحاد).
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم الهلال الوحدة الأهلي الفيصلي
وسط مطاردة "الفرسان".. الهلال يتمسك بالصدارة .. والأهلي والنصر ينتفضانأحمد سرور الخليج 365 2019-10-24
واصل الهلال تمسكه بصدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، وسط ملاحقة قوية من فرسان مكة (الوحدة) وتعديل مسار بالنسبة للأهلي والفيصلي.
"الخليج 365" تسلط الضوء على أبرز أحداث الدوري في ختام الجولة السابعة.
صدارة هلالية ..انتفاضة وحداوية
حقق الهلال فوزًا ثمينًا في هذه الجولة على نظيره ضمك أبقى الفريق في الصدارة (19 نقطة) بل أسهم الفوز ذلك في رفع الرتم للفريق (معنويًا) قبل مواجهة السد القطري في دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا، حيث بلغ ممثل السعودية إلى النهائي الآسيوي.
في الجانب الآخر يعيش فرسان مكة (الوحدة) حالة من النشوة والانتصارات المتتالية وضعتهم في الوصافة (15 نقطة) بل وعجلت برحيل المدير الفني للاتحاد التشيلي "سييرا".
حضور أهلاوي فيصلاوي
يتنافس الثنائي (الأهلي والفيصلي) لخطف المركز الثالث، والزحف قدمًا نحو المقدمة حيث يكمل كل منهما (14 نقطة) الثالث والرابع (تتابعا) .
وجاء الشباب خامسًا والنصر سادسًا.
الفتح يتذوق طعم الفرح
أخيرًا وبعد مرور 6 جولات، تذوق الفتح طعم الفرح وحقق أول انتصار له في الدوري على حساب جاره العدالة، لكن ذلك لا يضيف شيئًا للفريق حيث ما زال يقبع في المركز 15 برصيد 4 نقاط ومثلها لمتذيل الترتيب ضمك.
إدواردو في صدارة الهدافين
انفرد البرازيلي لاعب الهلال "إدواردو" بصدارة هدافي الدوري حتى نهاية الجولة السابعة برصيد 6 أهداف، وجاء برصيد 5 أهداف كل من ( كاروليس من العدالة، قوميز من الهلال، السومة من الأهلي وروماريو من الاتحاد).
24 أكتوبر 2019 - 25 صفر 1441
01:22 AM
"الخليج 365" تسلط الضوء على الأبرز في الجولة 7 من الدوري
واصل الهلال تمسكه بصدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، وسط ملاحقة قوية من فرسان مكة (الوحدة) وتعديل مسار بالنسبة للأهلي والفيصلي.
"الخليج 365" تسلط الضوء على أبرز أحداث الدوري في ختام الجولة السابعة.
صدارة هلالية ..انتفاضة وحداوية
حقق الهلال فوزًا ثمينًا في هذه الجولة على نظيره ضمك أبقى الفريق في الصدارة (19 نقطة) بل أسهم الفوز ذلك في رفع الرتم للفريق (معنويًا) قبل مواجهة السد القطري في دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا، حيث بلغ ممثل السعودية إلى النهائي الآسيوي.
في الجانب الآخر يعيش فرسان مكة (الوحدة) حالة من النشوة والانتصارات المتتالية وضعتهم في الوصافة (15 نقطة) بل وعجلت برحيل المدير الفني للاتحاد التشيلي "سييرا".
حضور أهلاوي فيصلاوي
يتنافس الثنائي (الأهلي والفيصلي) لخطف المركز الثالث، والزحف قدمًا نحو المقدمة حيث يكمل كل منهما (14 نقطة) الثالث والرابع (تتابعا) .
وجاء الشباب خامسًا والنصر سادسًا.
الفتح يتذوق طعم الفرح
أخيرًا وبعد مرور 6 جولات، تذوق الفتح طعم الفرح وحقق أول انتصار له في الدوري على حساب جاره العدالة، لكن ذلك لا يضيف شيئًا للفريق حيث ما زال يقبع في المركز 15 برصيد 4 نقاط ومثلها لمتذيل الترتيب ضمك.
إدواردو في صدارة الهدافين
انفرد البرازيلي لاعب الهلال "إدواردو" بصدارة هدافي الدوري حتى نهاية الجولة السابعة برصيد 6 أهداف، وجاء برصيد 5 أهداف كل من ( كاروليس من العدالة، قوميز من الهلال، السومة من الأهلي وروماريو من الاتحاد).
، وسط مطاردة "الفرسان".. الهلال يتمسك بالصدارة .. والأهلي والنصر ينتفضان ،
المصدر : الخليج 365
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