حقيقة انخفاض دعم حساب المواطن بعد انخفاض أسعار البنزين رسمياً

يبحث عدد كبير من المواطنين عن حقيقة انخفاض دعم حساب المواطن بعد انخفاض أسعار البنزين، والذي يحصل عليه عدد كبير من المستفيدين بصورة شهرية، وقد صرح حساب المواطن من قبل بأنه يتم صرف للمستفيدين هذه المبالغ من أجل تعويضهم عن الزيادة الموجودة في أسعار البنزين، وأنه يجب الأخذ بالتغيرات التي حدثت في أسعار الوقود.

حقيقة انخفاض دعم حساب المواطن

بعد أن أعلنت شركة أرامكو السعودية عن الأسعار الجديدة للبنزين والتي تم تطبيقها من يوم عشرين من شهر أكتوبر بأن يكون سعر اللتر الواحد من بنزين 91 هو 1.50 ريال سعودي، واللتر الواحد من بنزين 95 سعره 2.05 ريال سعودي، وهذه الأسعار هي خاصة بالربع الرابع في عام 2019م، ولذلك توقع عدد من المستفيدين أن المبالغ الخاصة بهذا الدعم ستتغير نتيجة للتغير في أسعار البنزين، ولكن سيتم تأكيد ذلك في يوم العاشر من شهر نوفمبر وهو يوم إيداع دفعة حساب المواطن الجديدة، فمن الجدير ذكره أن يتم صرف دفعات حساب المواطن في العاشر من كل شهر ميلادي.

برنامج حساب المواطن

أعلن برنامج حساب المواطن في فترة ماضية عن أن قيمة الدعم تتضمن ارتفاع أسعار الوقود وأيضاً الكهرباء، وتتأثر من القيمة المضافة التي يتم تطبيقه على المأكولات والمشروبات، وآثار الإصلاحات الاقتصادية التي تتم في المملكة العربية السعودية، ويتم صرف الدعم في يوم العاشر من كل شهر لجميع المستفيدين منه حسب الشروط اللازم توافرها.