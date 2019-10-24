ضبط وافدين ينتحلون صفة ممارس صحي داخل مجمع طبي بالمدينة المنورة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، إحالة وافدين إلى النيابة العامة، لانتحالهم صفة ممارس صحي. وعبر صفحتها الرسمية على «تويتر»، قالت الوزارة: بالتعاون مع الجهات الأمنية، تم ضبط وافدين منتحلين صفة «ممارس صحي»، يمارسون مهنة صحية في المدينة المنورة. وأكدت الوزارة أنه تمت إحالة الوافدين إلى النيابة العامة، وإحالة المجمع الطبي إلى لجان المخالفات، فيما حثت الوزارة الجميع على الإبلاغ عن مثل هذه الممارسات المخالفة بالاتصال على رقم(937).

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