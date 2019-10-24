آل الشيخ يوجه بدراسة ظروف “معلمة الطائف”

أكدت المتحدثة باسم التعليم العام ابتسام الشهري، صدور توجيهات وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بالتفاعل مع حالة إحدى المعلمات ومراجعة انطباق معايير الظروف الخاصة عليها بشكلٍ عاجل، تقديراً لظروفها الصحية.

وكان زوج المعلمة قد ذكر أن زوجته التي تعمل في الطائف مريضة وحالتها تستدعي نقلها إلى الرياض لمراجعة المستشفى المتخصص الذي يتابع حالتها، لافتاً إلى أن كثرة مراجعاتها للرياض تسببت في سوء حالتها الصحية وانخفاض تقديرها الوظيفي.