علّقت الهيئة العامة للغذاء والدواء تسجيل جميع خطوط الإنتاج بمصنع شركة متخصصة في الصناعات الدوائية وجميع مستحضرات الشركة المسجلة لديها، عقب زيارة تفتيشية إلى مصنع الشركة رصدت خلالها مخالفات عدة.
كما قررت الهيئة سحب بعض المستحضرات التي تنتجها الشركة من الأسواق لقيام الشركة بعمل عدد من التغييرات في طريقة تصنيع المستحضرات دون الرجوع للهيئة لأخذ الموافقة. ودعت الهيئة مستهلكي تلك الأدوية إلى عدم إيقاف تناولها إلا بعد مراجعة الطبيب، مشيرة إلى وجود بدائل مسجلة لها، ولمعرفة الأدوية التي علّقت الهيئة تسجيلها يمكن الدخول على المــوقــع الالــكــتــرونــي .
كانت هذه تفاصيل خبر “الغذاء والدواء” تعلّق خطوط إنتاج أحد مصانع الأدوية وتسحب بعض منتجاته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.