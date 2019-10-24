الزعاق: الفرصة مهيأة لتكوِّن السحب الممطرة على عدة أماكن.. غدًا الخميس

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، اليوم الأربعاء، أن الفرصة مهيأة لتكون السحب المطيرة على مناح عدة، غد الخميس.
وعبر حسابه الرسمي على «تويتر»، قال الزعاق: مازالت الفرصة مواتية يوم غد الخميس لتشكيلات سُحبية ممطرة بتفاوت على مناحٍ متعددة من (حائل ـ الجوف ـ تبوك ـ المدينة ـ مكة ـ جازان ـ عسير، إضافة إلى الباحة).
وفي تغريدة أخرى له، توقَّع حالة مطرية مبشرة بحلول نهاية هذا الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل بأمطار أغلبها خفيفة، على شمال المملكة وشمال الكويت وجنوب العراق.
وقال الزعاق، إنه بعد عشرة أيام من دخول موسم الوسم، تتكون سحب بيضاء اللون، تشبه في تشكيلها قطعان الإبل البيضاء، وتتوجه من الغرب باتجاه الشرق، وعدَّد الزعاق مزايا تلك السحب، مشيرًا إلى أنها تتسم بالهيبة والعظمة والجمال؛ حيث تكون مستقيمة في اتجاهها ومحددة الوجهة، وتشبه قطعان الإبل البيضاء؛ فلا تنجرف يمينًا أو يسارًا.
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