الربيعة يطالب المجتمع الدولي بمنع الميليشيات الإرهابية من عرقلة العمل الإنساني في اليمن

أكد المستشار بالديوان الملكي، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أهمية منع الميليشيات الحوثية الإرهابية من انتهاك العمل الإنساني، ومنع وصول المساعدات الإنسانية أو سلبها، مشددًا على أن المملكة تعوّل على المجتمع الدولي؛ لتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال لقاء الربيعة، في العاصمة الإيطالية روما، عضوتي مجلس الشيوخ ستيفانيا بوتشاريللي، وستيفانيا كراسكي؛ حيث إنهما ترأسان لجنتي الخارجية وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ الإيطالي.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقة المتينة التي تربط بين البلدين الصديقين، وحرصهما على إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط، ودعم الاستقرار والتنمية في الدول المختلفة.

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وشدد الربيعة، على أن المملكة دعَمت كل الجهود الرامية للحلول السياسية السلمية في اليمن، سعيًا لإيجاد سبل للتعاون الدولي وبالذات من الجهات الأوروبية؛ لدعم الحل السياسي السلمي في اليمن وفقًا للمرجعيات الثلاث.

ولفت الربيعة، إلى الدور المميز الذي تضطلع به المملكة، ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة؛ لدعم العمل الإنساني على مستوى العالم وخصوصا اليمن، مشيرًا إلى أن المساعدات السعودية تصل لكل المناطق اليمنية بدون أي تحيز، وأن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة يعمل جاهدًا لحماية المدنيين والمواقع المهمة في البلاد.

وأكد الربيعة، على احترام المملكة لحقوق الإنسان وعملها مع الهيئات الحقوقية المعنية بهذا الشأن، وسعيها الحثيث في خطى ثابتة لتحوّل وطني، وتنفيذ برامج رؤية 2030، التي تمكِن المرأة وتوفر فرصًا واعدة للشباب، وتدعم العمل الإنساني والتطوعي.