أوامر ملكية: فيصل بن فرحان بديلًا للعساف بوزارة الخارجية والجاسر يخلف العامودي بـ«النقل»

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء اليوم، الأربعاء عدة أوامر ملكية؛ تضمنت إعفاء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير الخارجية من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضوًا بمجلس الوزراء، وتعيين صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود وزيرًا للخارجية.

وتضمنت الأوامر الملكية أيضًا، إعفاء الدكتور نبيل بن محمد العامودي وزير النقل من منصبه، وتعيين المهندس صالح بن ناصر الجاسر وزيرًا للنقل.

كما أصدر خادم الحرمين الشريفين أمرًا ملكيًّا بتعيين الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي رئيسًا للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بمرتبة وزير، وأمرًا ملكيًّا بتعيين صالح بن محمد بن إبراهيم العثيم نائبًا لرئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالمرتبة الممتازة.

وأصدر خادم الحرمين الشريفين، كذلك، أمرًا ملكيًّا بتعيين الدكتور عصام بن عبدالله بن خلف الوقيت مديرًا لمركز المعلومات الوطني بالمرتبة الممتازة.