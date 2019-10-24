وزير العمل يطلق خدمة «تراخيص مراكز ضيافة الأطفال».. ويضع لها 9 شروط

دشَن وزير العمل والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم الأربعاء، خدمة تقديم طلب الحصول على ترخيص لافتتاح مراكز لضيافة الأطفال «المستقلة»، والمراكز في مقرات العمل، وذلك بعد أن أصدر قبل عدة أشهر قرارًا وزاريًا يقضي بالموافقة على الضوابط التنظيمية لمراكز ضيافة الأطفال الأهلية.

وفي بيان لها، قالت الوزارة، إن هذه الضوابط تهدف إلى تنظيم عمل مراكز ضيافة الأطفال الأهلية المختصة بتقديم أنشطة ترفيهية وتربوية هادفة للأطفال، وتستهدف الضوابط أيضًا، تفعيل دور المرأة السعودية في المجتمع، وزيادة فرص عملها في مجال رعاية الطفولة والعناية بها.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة، خالد أبا الخيل، إن المادة الثالثة من ضوابط القرار، حددت آلية الترخيص للمراكز من خلال عدد من الاشتراطات، ومنها أن يكون سعودي الجنسية، ولا يقل عمره عن (18) عامًا، وألا يكون موظفًا حكوميًا، ولم يحصل على ترخيص لمركز سابق تم إغلاقه لمخالفته، ما لم يمضِ على ذلك ثلاث سنوات على الأقل.

وفي الشروط أيضًا: ألا يكون صدر بحقه (طالب الترخيص) حكم نهائي بإدانته في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يُرد الاعتبار، وفي حال كان طالب الترخيص شخصًا من ذوي الصفة الاعتبارية فلا بد أن يكون سعوديًا، وأن يعين شخصًا يمثله من ذوي الصفة الطبيعية، ولم يحصل على ترخيص لمركز سابق تم إغلاقه لمخالفته، ما لم يمضِ على ذلك ثلاث سنوات على الأقل.

وأوضح أبا الخيل، أن تدشين خدمة تقديم الطلب للحصول على الترخيص إلكترونيًا، يأتي ضمن خطة الوزارة في تسهيل وحوكمة إجراءاتها إلكترونيًا، دون الحاجة لمراجعة الوزارة أو فروعها، مشيرًا إلى أنه لا يجوز افتتاح المركز أو تشغيله أو الإعلان عنه قبل الحصول على الترخيص من الوزارة، مبينًا أن مدة الترخيص هي أربع سنوات من تاريخ إصداره .